Giovanna Lancellotti ostenta corpão em viagem com o namorado e amigos em Ibiza

Atriz Giovanna Lancellotti arranca elogios dos fãs ao posar de biquíni em passeio de barco com o namorado e casal famoso na Espanha

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 09h37 - Atualizado às 09h48

A atriz Giovanna Lancellotti (29) usou suas redes sociais para abrir mais um álbum de fotos de sua viagem por Ibiza! No sábado, 09, a famosa publicou uma sequência de registros dos dias de descanso na companhia do namorado, Gabriel David (24), e seus amigos, o casal Agatha Moreira (30), Rodrigo Simas (30).

A artista postou fotos curtindo praias de Ibiza, na Espanha, e um passeio de barco em águas cristalinas do local. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela posou ostentando a beleza natural e o corpaço em biquíni verde militar e calça estampada. Na legenda da publicação, Giovanna usou apenas um emoji de coração azul.

"Guapaa", elogiou Maisa Silva nos comentários do post. "Linda", disse a ex-BBB Ariadna Arantes. "Deusaa", "É muito musa!!", "Sereia", "Aff, maravilhosa", exaltaram os admiradores.

Giovanna Lancellotti posa com o namorado e casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Giovanna Lancellotti surgiu coladinha com o amado, Gabriel David, em cliques românticos durante viagem. O casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira também posaram para as fotos. Gi aproveitou para brincar, fazendo referência à série The O.C: "Poderia ser uma nova temporada de The O.C. Mas são nossas férias mesmo", disse ela.

Confira as fotos da viagem de Giovanna Lancellotti com o namorado e amigos:

