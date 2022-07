Giovanna Lancellotti esbanja beleza ao posar diante do pôr-do-sol em Ibiza

A atriz Giovanna Lancellotti chamou a atenção dos seguidores com fotos deslumbrantes do pôr-do-sol na Espanha

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 13h01

Giovanna Lancellotti (29) arrancou elogios dos seus seguidores nesta sexta-feira, 8, ao publicar mais fotos da sua viagem para Ibiza, na Espanha.

No perfil do Instagram, a atriz dividiu registros diante de um pôr-do-sol de tirar o fôlego.

Para o passeio, ela apostou em um top branco com amarração no pescoço e uma saia longa com fenda da mesma cor.

"Vibe de ouro", escreveu a artista na legenda da publicação.

Não demorou muito para os admiradores lotarem os comentários. "É uma foto melhor que a outra. E esse pôr do sol?", "Perfeição que fala né?", "Maravilhosa demais", "dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GIOVANNA LANCELLOTTI