Giovanna Lancellotti encanta fãs ao mergulhar com arraias em Fernando de Noronha

Atriz Giovanna Lancellotti aproveita férias no nordeste ao lado do namorado e vive experiência incrível no mar

A atriz Giovanna Lancellotti (29) encantou seus seguidores ao mostrar um momento incrível que viveu! Durante sua viagem pelo arquipélago de Fernando de Noronha, a famosa apareceu fazendo um passeio sensacional de mergulho nas águas das ilhas nordestinas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que está acompanhada de seu namorado, o empresário Gabriel David, compartilhou algumas fotos do mergulho que fez acompanhada de algumas arraias e pequenos tubarões nas belíssimas águas do arquipélago nordestino.

“Estar no fundo do mar é estar em silêncio, em paz e plenitude em outro universo. Um mundo completo, perfeito, colorido. É viciante e, no mínimo, encantador. Mergulhar em Noronha é muito muito muito especial. Por ser aqui, pela quantidade de vida marinha, pelos animais em completa sintonia e equilíbrio em sua cadeia alimentar, pelas cores, pelas cavernas “vulcânicas” tão poderosas.. por tudo! Obrigada por mais essas experiências”, escreveu Giovanna na legenda da publicação.

Veja a publicação da atriz Giovanna Lancellotti nadando com arraias e tubarões nas lindas águas azuis do arquipélago de Fernando de Noronha:

Giovanna Lancellotti toma sol enquanto Grazi Massafera corre na praia

A atriz Giovanna Lancellotti mostrou um detalhe curioso de sua viagem por Fernando de Noronha na terça-feira, 10. Em suas redes sociais, a famosa mostrou que sua amiga e também atriz Grazi Massafera (40) estava treinando, enquanto ela tomava sol.

“Você está tomando sol e a pessoa está na terceira volta. Ah não! Não volta mais, não volta mais”, brincou a atriz, fingindo estar revoltada por conta da amiga fitness não parar de treinar mesmo quando está curtindo as férias. No vídeo gravado pela morena, Grazi está usando um biquíni azul e uma saída de praia amarela, completando o look com óculos escuros. Toda animada, ela dá um tchauzinho para as lentes da amiga que flagraram ela em seu exercício.