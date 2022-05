Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos dos últimos dias no RJ com a família

Muito amor! Giovanna Lancellotti mostra passeios e momentos especiais no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 14h33

Giovanna Lancellotti (29) esquentou o coração dos fãs com o post que fez em seu Instagram nesta quinta-feira, 26.

Após passar uns dias no Rio de Janeiro ao lado de sua família, amigos e de Gabriel David (24), ela decidiu se declarar.

Na rede social, a atriz compartilhou dez fotos. No primeiro clique, ela apareceu tomando sol em uma boia. No segundo, com a mãe e o padrasto. No terceiro, com o namorado. No quarto, com Fernanda Paes Leme (38). E, no quinto, ao lado de amigos.

A sexta imagem é da água bem azul. A sétima é da gata de pijama. A oitava é um selfie dela com o amado. Na nona ela apareceu na praia. E, na última, com Juliana Pedrosa (40) e um bebê.

“Da série: amor em analógica”, escreveu a paulista na legenda. “Da série: eu te amo a cada dia mais”, brincou o empresário nos comentários do post da namorada.

Os internautas se derreteram pelos registros. “Registros lindos”, “coisa mais linda”, “eu sou o maior fã dessa gata” e “mas é bonita” foram alguns dos comentários.

Veja como foram os últimos dias de Giovanna Lancellotti no Rio de Janeiro com sua família, namorado e amigos: