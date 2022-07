Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos de sua viagem por Ibiza

Giovanna Lancellotti compartilhou uma série de cliques arrasadores que fez durante sua viagem para Ibiza

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 17h00

Nesta sexta-feira, 8, Giovanna Lancellotti (29) decidiu usar suas redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem por Ibiza.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo as praias do local, passeio de barco e festas noturnas na companhia de seus amigos, entre eles Agatha Moreira (30), Rodrigo Simas (30) e Ludmilla (27), além do seu namorado Gabriel David (24).

Na legenda, Gi apenas escreveu: "Photodump Ibiza".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Minha princesa!", disse um. "Ao lado de pessoas incríveis nesse paraíso", escreveu outro. "Fico feliz em ver que você está aproveitando!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Giovanna Lancellotti curtindo Ibiza com os amigos: