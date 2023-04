Giovanna Ewbank encanta seguidores ao mostrar família reunida pela primeira vez em Noronha

Influenciadora Giovanna Ewbank posa com Bruno Gagliasso e os três filhos pela primeira vez em Fernando de Noronha

Nesta sexta-feira, 14, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank (36) encantou os seguidores ao compartilhar fotos da família toda reunida pela primeira vez no arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha. Além de Bruno Gagliasso (41), a influenciadora está acompanhada de seus três filhos, Titi (9), Bless (7) e Zyan (2).

Em suas redes sociais a apresentadora compartilhou uma foto onde todos aparecem com roupas de banho, onde ao fundo podemos ver o mar lindo e as ilhas do arquipélago. “F A M Í L I A! A primeira vez de nós 5 na ilha do AMOR. Fernando de NORONHA que saudades nós estávamos de você!”, escreveu Gio, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

A linda família estava na Praia da Cacimba do Padre, com os Morros Dois Irmãos no plano de fundo da foto maravilhosa. Gio usa um biquíni xadrez em preto e branco, enquanto Titi está com um modelo estampado azul. Bruno e Bless escolheram bermudas para o dia de praia, enquanto Zyan usa uma camisa de mangas longas para se proteger do sol.

Homenagem de aniversário

O ator Bruno Gagliasso completou 41 anos nesta quinta-feira, 13, e nas redes sociais, o artista ganhou uma linda homenagem da mulher e mãe de seus filhos, Giovanna Ewbank (36). No Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo com diversos momentos de Gagliasso com a família e o parabenizou.

"Hoje é o dia do amor da minha vida. A alegria de nossas vidas. E às vezes eu acho que se em mil vidas eu vivesse, em mil e uma ele estaria comigo, meu parceiro de vida, eu estaria com ele e nós estaríamos juntos sempre. Porque ele é a peça que encaixa no pedaço que falta e faz tudo ficar completo. Ele é energia, movimento, agitação, um verdadeiro caos, mas também é leveza, alegria e meu porto seguro", escreveu a loira em um trecho da publicação.