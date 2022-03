Gil do Vigor se diverte pelas ruas de Nova York em vídeo engraçado

SORRY!

Gil do Vigor compartilhou um momento engraçado da sua viagem para Nova York nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 16h08

Nesta quinta-feira, 3, Gil do Vigor (30) postou em seu Instagram um vídeo se divertindo pelas ruas de Nova York.

No clipe, o semi finalista do Big Brother Brasil 2021 dizia: "Não dá para ficar em Nova York sem fazer o quê? Pedir 'I'm sorry'". Por isso, o economista e um amigo esbarraram em uma mulher que passava na rua e pediram desculpas em inglês.

E na legenda do post divertido, Gilberto escreveu: "Eu: Vamos esbarrar em alguém em NY e pedir SORRY ?".

Nos comentários, alguns ex-participantes do BBB 21 reagiram ao vídeo de Gil. A influencer Viih Tube (21), que participou do reality com o economista, comentou dando risada. Gilberto respondeu à youtuber dizendo: "a gente tem que fazer a plena em inglês".

Outro participante do Big Brother que comentou no vídeo de Gil foi o cantor sertanejo Rodolffo (33) que postou vários emojis de risada para o vídeo postado pelo ex-BBB. Gilberto respondeu comentando: "amooo".

Os fãs do semifinalista, que recentemente postou outro vídeo engraçado com Rico Melquiades (30), adoraram o clipe! Uma seguidora comentou: "Faria o mesmo". E Gil respondeu: "Não dá para ir em NY sem fazer".

E outro fã se lembrou da cena do ator Paulo Gustavo no filme Minha Vida em Marte, em que o comediante fazia a mesma coisa. "Homenagem ao eterno Paulo Gustavo", escreveu o seguidor de Gil. E o ex-BBB comentou de volta: "Eternizado em nossos corações".

