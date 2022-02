Gabi Brandt e Sarah Poncio curtem Los Angeles ao lado de Anitta

Sarah, Anitta e Gabi Brandt vestiram o cropped e estão curtindo a viagem para Los Angeles

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 08h26

Elas vestiram o cropped! Anitta (28) está em Los Angeles ao lado das influenciadoras Gabi Brandt (26) e Sarah Poncio (25), e compartilhou momentos do trio nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Anitta filmou Gabi e brincou: "Finalmente ela botou o cropped, e eu conheci a Sarah. Gente vocês estavam na internet me perguntando, mas eu e a Gabi já éramos amigas há muitos anos. Só que ai, mudando né? Virei vegana, a vida mudou um pouco. Mas enfim, eu tô tentando convencer essa garota a botar cropped desde meu primeiro ensaio de carnaval lá no Rio", disse referindo ao meme.

"Agora já coloquei ela pra dar rolê com todos os meus amigos. Já acordou pra vida, elas iam embora, agora não vão mais, porque agora elas estão na boca do gol, na boca do touchdown! Vamos todo mundo arrasar!", completou Anitta.

Recentemente, a mãe de Davi (2) e Henri (1) anunciou o fim de seu relacionamento com Saulo Poncio (25) após dois anos de casamento.

E ainda nesta semana, Sarah e Gabi Brandt curtiram a noitada em Los Angeles ao lado dos atores da série Outer Banks.