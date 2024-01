Fred Bruno viaja com o filho para encontrar Bianca Andrade em Londres

O influenciador digital e ex-BBB Fred Bruno viajou com o filho, Cris, para encontrar com Bianca Andrade, que está fazendo intercâmbio em Londres

O jornalista e youtuber Fred Bruno encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto com o filho, Cris, de dois anos, fruto de seu relacionamento com a empresária e ex-BBB Bianca Andrade.

Na foto publicada no feed do Instagram, o ex-participante do BBB 23 e o herdeiro aparecem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, esperando para embarcar para a primeira viagem internacional deles.

Fred e Cris estão indo para Londres, Inglaterra, encontrar com Bianca, que está realizando o sonho de fazer um intercâmbio. "Bora pra minha primeira viagem Internacional com o Neneco! #PartiuLONDRES", escreveu ele na legenda.

Nos Stories do Instagram, Fred contou que além de levar o filho para encontrar com a mamãe, ele também vai fazer algumas gravações para o seu canal com jogadores que estão em Londres. O youtuber também garantiu que fará outra coisa muito legal na cidade, mas só vai contar quando chegar lá.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Leia também:Fred Bruno choca ao exibir cueca autografada por ídolo do futebol: "Cheiro"

Fred Bruno relembra fim do casamento com Bianca Andrade

Fred Bruno participou do Pod Delas e decidiu abrir o jogo sobre o fim de seu casamento com Bianca Andrade, com quem teve Cris, de 2 anos. Durante a conversa com Boo Unzueta e Tata Estaniecki, o influenciador revelou que o relacionamento teria chegado ao fim por conta das fofocas que saiam a respeito dele.

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: 'você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'", disparou Fred, alegando que o tal profissional teria pedido desculpas. "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali", disparou. Confira a conversa na íntegra!