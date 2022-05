Flay compartilha belos cliques durante viagem pela Capadócia e fãs elogiam: ''Icônica''

Flay abriu o álbum de fotos de sua viagem para a Capadócia, mostrando para os fãs os belos registros que fez no local

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 18h35

Nesta quarta-feira, 4, Flay (27) decidiu usar suas redes sociais para compartilhar alguns momentos especiais que viveu durante sua viagem pela Capadócia.

A cantora publicou uma série de cliques belíssimos, onde ela aparece curtindo o deserto, passeando de camelo e de quadriciclo, na companhia de algumas amigas, entre elas, Gizelly Bicalho (30).

A artista ainda exibiu com detalhes o look grifado que escolheu para a ocasião, com conjunto 'all black' de top, calça e casaco de couro. Ela ainda apostou em um óculos de sol estiloso e uma pochete.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Doce Capadócia".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Icônica", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Tudo pra mim!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques deslumbrantes que Flay fez durante sua viagem pela Capadócia: