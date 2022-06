Flávia Alessandra posta cliques arrasadores de sua viagem para os Lençóis Maranhenses

Flávia Alessandra falou com carinho da viagem que fez para os Lençóis Maranhenses, publicando alguns cliques arrasadores

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 13h34

Nesta quinta-feira, 2, Flávia Alessandra (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco da viagem que fez para os Lençóis Maranhenses recentemente.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo a área de desertos com algumas lagoas de água cristalina, um vídeo mostrando a sua rotina no local, outro exibindo o pôr do sol e também curtindo uma festa pé na areia que foi em uma das noites de sua estadia.

Na legenda, ela falou com carinho dessa viagem super especial: "Lençóis Maranhenses era um lugar que sempre quis conhecer, fiquei realmente impressionada com tamanha beleza e preciosidade. Realmente esse Brazilsão tem muita beleza a se explorar. Logo eu volto e levo a minha gangue".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Musa!", elogiou um terceiro. "Tão maravilhosa quanto a beleza desse lugar", escreveu ainda um quarto.

Confira os cliques arrasadores de Flávia Alessandra curtindo uma viagem para os Lençóis Maranhenses: