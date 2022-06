Fiorella Mattheis esbanja alegria ao compartilhar cliques durante sua viagem por Capri

Fiorella Mattheis compartilhou com os fãs alguns cliques perfeitos que fez durante sua viagem por Capri, na Itália

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 17h55

Nesta quinta-feira, 23, Fiorella Mattheis (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como está sendo sua viagem por Capri, na Itália.

A atriz publicpou uma série de cliques onde ela aparece fazendo algumas atividades no local, entre elas um passeio de barco em águas cristalinas e um almoço em um restaurante de luxo, com direito a comidas típicas do país.

Para a ocasião a loira ainda esbanjou estilo ao vestir uma saída de praia que imitava uma camisa listrada em preto e branco, combinando com um biquíni preto e um óculos de sol.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Aff, Capri...", acompanhado de um emoji de coração branco.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Deusa!", disse um. "Que delícia!", falou outro. "Que beleza natural!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Fiorella Mattheis publicou exibindo sua viagem por Capri, na Itália: