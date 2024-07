Filho de Ivete Sangalo mostra álbum de fotos de viagem para Disney

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e de Daniel Cady, mostrou em suas redes sociais algumas fotos de sua viagem para a Disney

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, celebrou a conclusão de mais um nível escolar com uma viagem para os parques da Disney ao lado dos amigos. O famoso parque temático fica localizado em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

Em sua conta no Instagram, o jovem de 14 anos compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado dos amigos e agradeceu pela oportunidade. "Gratidão é a palavra que sinto agora. Não tenho palavras para descrever esses 17 dias com meus amigos na Happy. Cada calor infernal que passamos, cada fome, tudo valeu a pena. Estes dias de viagem foram incríveis", começou ele.

Em seguida, Marcelo revelou que já está triste com o fim da viagem. "Ainda sinto um aperto no peito pelo fim da trip, mas também uma sensação de missão cumprida não por ter feito algo especial, mas por ter aproveitado cada segundo e momento com todos vocês. Deixo aqui meu carinho e agradecimento a todos os envolvidos na viagem. Esta viagem foi também um grande aprendizado sobre valorizar cada oportunidade, momento e detalhe da vida. Obrigado por tudo", finalizou ele.

Além de Marcelo, Ivete Sangalo e Daniel Cady também são pais das gêmeas Marina e Helena, de seis anos.

Declaração

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido, o nutricionista Daniel Cady. Em seu Instagram oficial, Ivete publicou um vídeo romântico onde aparece aos beijos com o companheiro. Dançando agarradinhos, o casal ainda curtiu uma noite de muito forró.

"Foi em uma noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo que essa data para gente vibrar os nossos 16 anos juntos. 16 anos juntos e três filhos maravilhosos", escreveu a cantora na legenda da publicação, acrescentando emojis de corações vermelhos. Encantados com a declaração de amor, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas ao casal.