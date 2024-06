Filhas de Silvio Santos levam a família para local que iam com o pai

De férias, filhas de Silvio Santos, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel, levam a família para lugar onde viajavam com os pais

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou registros da viagem de férias que está fazendo com o marido, o político Fábio Faria, seus três filhos, a irmã Rebeca Abravanel, o cunhado, o jogador Alxandre Pato, além do filho deles, Benjamin, de seis meses, em Nice, na França.

Nesta quarta-feira, 26, a apresentadora postou os cliques raros da família reunida e falou sobre irem ao local onde passavam férias com os pais, Silvio Santos e Íris Abravanel. Cheias de estilo, as herdeiras do dono do baú apareceram curtindo o local de alto padrão com seus amados. Inclusive, mais uma vez, Patricia chamou a atenção com a filha, Jane Abravanel Faria, que é a sua cara.

"Nice, na Riviera Francesa, foi fundada pelos Gregos em 300 a.c. é um daqueles lugares no mundo com milhares de anos de História. Muito incrível voltar aqui com a minha família e com a família da @rebecaabravanel . Viemos passar umas férias longas aqui a 30 anos atrás com meu pai, minha mãe e irmãs. Temos muitas boas lembranças dessas férias e desse lugar. Lembro que eu era parceira de caminhada da minha mãe, andávamos quase todos os dias nessa orla maravilhosa!", contou a comandante do Programa Silvio Santos.

Aproveitando a passagem pela França, Patricia Abravanel levou o primogênito, Pedro Abravanel Faria, para jogar tênis em uma academia renomada. O convite foi feito por Ronaldo, que ainda levou a família em um evento de gala.

Nos últimos dias, a apresentadora ainda surpreendeu ao postar um vídeo raro de seu caçula, Senor, fazendo graça. Ela também flagrou um momento em que o Alexandre Pato foi assediado por fãs nas ruas de Mônaco.

Patricia Abravanel deixa escapar rosto do filho de Rebeca Abravanel em foto

A apresentadora Patricia Abravanel deixou escapar o rosto do sobrinho Benjamin, filho de Rebeca Abravanel com o jogador de futebol Alexandre Pato. Neste domingo, 23, a comandante do Programa Silvio Santos postou uma foto da família curtindo férias em Mônaco e exibiu o garoto no registro.

Nascido em janeiro deste ano, o primogênito da irmã até agora não tinha tido seu rosto revelado. Na foto postada por Patricia foi possível ver que o menino é parecido com o pai. Com os cabelos pretos e cacheados, Benjamin mostrou ter puxado bastante o atleta. Veja o clique inédito aqui.