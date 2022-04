Ferrugem posta clique antigo de viagem que fez ao lado da família para Orlando: ''Vale a pena relembrar os bons momentos!''

Ferrugem lembrou com carinho de uma viagem que fez ao lado de sua família para os parques de Orlando

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 14h50

Nesta quinta-feira, 7, Ferrugem (33) decidiu usar o dia oficial do TBT para lembrar de uma viagem especial que fez ao lado da família para um parque de diversões em Orlando.

O pagodeiro publicou um clique onde ele aparece ao lado da esposa, Thaís Vasconcellos (27) e das filhas, Julia (10), Sofia (4) e Aurora (2), enquanto eles se divertiam em um dos brinquedos do parque, mostrando muita alegria por estarem lá.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "As férias acabou, mas vale a pena relembrar bons momentos né?!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Família abençoada!", falou outro. "Perfeitos em um lugar perfeito!", escreveu um terceiro.

Ferrugem é embaixador do Espaço Favela no Rock in Rio

Na última segunda-feira, 4, o Rock in Rio anunciou quais seriam as atrações do Espaço Favela em 2022.

Ferrugem será o embaixador do espaço, que contará com shows de PK, MC Don Juan, Funk Orquestra, Drenna, MD Chefe, Dom Laike, Orochi e Lexa

Confira o clique de Ferrugem lembrando com carinho de uma viagem especial que fez com a família durante as férias: