Fernanda Rodrigues relembra viagem pela Ucrânia e lamenta conflitos no país: ''Estou arrasada''

Fernanda Rodrigues lamentou o dia de conflitos na Ucrânia após lembrar de uma viagem que fez ao país

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 17h37

Nesta quinta-feira, Fernanda Rodrigues (42) decidiu usar suas redes sociais para lembrar de uma viagem que fez para a Ucrânia e aproveitou para lamentar os conflitos que estão acontecendo no país.

A atriz publicou uma série de cliques que fez na capital ucraniana, Kiev, durante uma viagem que ela fez em 2017 e lembrou com carinho do momento: "TBT em 2017 estive em Kiev na Ucrânia. 🇺🇦

Fiquei impressionada com aquele lugar! Me surpreendi com a culinária e a beleza das praças e monumentos."

Em seguida, ela lamentou os conflitos do país, após o ataque da Rússia: "Hoje, como todo mundo, estou arrasada com esse dia e lembrando dos lugares lindos que conheci e no sofrimento dos que estão vivendo lá. Que tristeza."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "É tão triste o que está acontecendo!", escreveu um. "Lamentável oque está acontecendo", falou outro. "Muito triste tudo isso!", disse um terceiro.

Confira o post que Fernanda Rodrigues lembrando uma viagem na Ucrânia e lamentando os conflitos que estão acontecendo no país: