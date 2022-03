Fernanda Rodrigues recorda viagem para o México: ''Um dos lugares mais lindos que eu já fui''

Em clima de TBT, a atriz Fernanda Rodrigues compartilhou belos cliques de sua viagem ao México

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 20h42

Fernanda Rodrigues (42) dividiu com os fãs alguns cliques de uma viagem muito especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu em um cenário paradisíaco e contou que Cenote, no México, foi um dos lugares mais lindos que ela já visitou.

Na postagem, ela explicou que ficou encantada com a beleza do lugar. "#TBT de um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida!!! Fiquei muito emocionada com a energia daquele lugar! A natureza pulsante me emociona demais! #cenotes #mexico #gratidão", disse ela na legenda.

A publicação recebeu várias curtidas e elogios. "Que lugar lindo", disse uma seguidora. "Sempre linda", afirmou outra. "Que incrível", falou uma fã.

Declaração para o marido

Recentemente Fernanda Rodrigues prestou uma bela homenagem para o marido, Raoni Carneiro (40). No Instagram, ela relembrou uma foto antiga com o amado e se declarou. "Meu namorado desde 2008", se derreteu a artista

A atriz e o diretor, vale lembrar, são pais de Luisa (12) e Bento (6).

Confira: