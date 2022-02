Fabiana Karla relembra clique romântico com o marido, Diogo Mello: ''Onde queria estar nessa quarta-feira…''

Fabiana Karla postou um clique romântico que fez com Diogo Mello durante um passeio em uma praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 13h56

Nesta quarta-feira, 23, Fabiana Karla (46) decidiu usar suas redes sociais para lembrar um momento romântico que viveu ao lado do marido, Diogo Mello (32) durante um passeio em uma praia paradisíaca.

A atriz publicou alguns cliques onde aparece mergulhando em águas cristalinas, agarradinha ao amado, enquanto trocavam caricias, completamente sorridentes.

O casal ainda esbanjou estilo, ela com um biquíni preto estampado e ele com uma camisa aberta azul.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Onde queria estar nessa quarta-feira… Coladinha no fofo e aproveitando o sol".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito amor envolvido!", disse um. "Casal lindo!", falou outro. "O amor é lindo! Viva!", escreveu um terceiro.

Realmente apaixonada!

Não é a primeira vez que Fabiana usa suas redes para lembrar da viagem que fez com seu amado!

Recentemente, o casal surgiu curtindo um passeio de bicicleta juntinhos: "A cabeça continua nas férias...", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques românticos que Fabiana Karla postou ao lado do marido, Diogo Mello: