Ex-BBB Paula Freitas aproveita viagem por Goiás para mergulhar com influenciador

Usando um biquíni cor-de-rosa, a biomédica Paula Freitas mostra momentos de sua viagem ao lado de influenciador

Na tarde deste sábado, 8, a biomédica e ex-participante do Big Brother Brasil 23Paula Freitas mostrou em suas redes sociais como está aproveitando os primeiros dias longe do Rio de Janeiro após meses na cidade maravilhosa por conta de sua participação no reality. A influenciadora digital está curtindo um descanso em Rio Quente, no estado de Goiás.

“Colecionando momentos, com uma das minhas pessoas mais favoritas no mundo todo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Usando um biquíni cor-de-rosa, Paula aparece se divertindo ao lado do influencer Murillo Rabelo.

Paula mostrou que em Rio Quente ela aproveitou os momentos de descanso para poder mergulhar e flutuar em um dos rios do destino turístico. Entre os muitos elogios que as fotos arrancaram dos seguidores da biomédica, a ex-BBB Tina Calamba aproveitou para brincar com a amiga: “Laila aventureira”.

“Feliz semana santa para ti e tua família, Paula! Aproveitem esse paraíso”, escreveu um internauta na seção de comentários. “Linda! Tudo de bom para você! Aproveite cada momento de oportunidades”, desejou um outro seguidor. “Poderia vir turistar em Belém”, desejou um fã da biomédica. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todos os tipos de cores possíveis, enviados para enaltecer a beleza de Paula.

Veja a publicação da biomédica e ex-BBB Paula Freitas, mostrando como está aproveitando os dias de folga após deixar o Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitas)



