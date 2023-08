Ex-BBB Caio Afiune curte viagem de férias com a mulher e as filhas

O ex-BBB Caio Afiune mostrou algumas fotos curtindo as férias em Porto de Galinhas com a família

O ex-BBB Caio Afiuneestá curtindo as férias em família em Porto de Galinhas, Pernambuco, e usou as redes sociais para dividir algumas fotos em que aparece sorridente ao lado da esposa e das filhas enquanto aproveita os dias de descanso.

Em um dos cliques postados no feed do Instagram, o fazendeiro, que ficou conhecido após participar do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, aparece sem camisa durante um passeio de barco ao lado da mulher, Waleria Motta. Ao dividir o registro, Caio se declarou para a amada. "É nesse sorriso que eu quero viver o resto da minha vida!", disse ele na legenda da publicação.

Depois, em outro post, ele surgiu com Waleria e as duas filha, Manuella e Alice, aproveitando o dia ensolarado na praia. "Férias com elas", celebrou. Vale lembrar que Alice é filha de um relacionamento anterior do ex-BBB.

Os seguidores elogiaram os cliques da viagem. "Família linda", disse uma internauta. "Aproveita, Bastião", escreveu outra. "Família abençoada, aproveitem", falou uma fã. "Melhor casal do mundo", elogiou mais uma. "Foto linda! A cor do mar, fantástica! Aproveitem!!", comentou uma admiradora.

Declaração para a esposa

O ex-BBB Caio Afiune usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para sua esposa, Waleria Motta, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 publicou uma foto em que aparece todo produzido ao lado da amada, e deixou uma linda declaração.

"Parabéns meu amor!!! Que se inicie um ciclo novo recheado de alegria, sucesso, amor, paz, saúde, dinheiro e novos sonhos para você sonhar e realizar! Tenho muito orgulho de você e uma admiração maior ainda por tudo que você representa pra mim e para nossa família! Você me brilha os olhos, amor, te amo!!", disse ele.