Eslô Marques experimenta pratos exóticos na Eslovênia: "Não é tão ruim"

A ex-BBB Eslô Marques mostrou os pratos exóticos que experimentou na Eslovênia e falou sobre a experiência

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 17h31

Eslô Marques (25) viajou com o namorado, Lucas Bissoli (32), para a Eslovênia, e decidiu dividir alguns detalhes de sua primeira viagem internacional nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 22 mostrou que estava em um restaurante chique, e filmou algumas refeições que experimentou. Segundo a ex-BBB, um dos pratos típicos do local era a base de beterraba e carne crua.

"O chef apresentando o prato. Soube agora que o restaurante é chique e o chef vem explicar", começou ela. Depois, ela experimentou a comida e avaliou. "Nem tudo são flores... Eles trouxeram esse troço que é bonito e parece que tem beterraba e carne crua. Então eu só vou experimentar porque estou aqui para ter uma experiência culinária", contou ela, fazendo careta. "Não é tão ruim não", confessou.

Vale lembrar que Eslô passou um grande perrengue ao conseguir embarcar para a Eslovênia. Nas redes sociais, a ex-BBB revelou que se confundiu e levou a carteira de trabalho no lugar do passaporte. "E eu que trouxe minha carteira de trabalho pensando que era o passaporte e estou indo em casa voando agora", relatou. Depois, ela conseguiu buscar o documento e finalmente conseguiu chegar no país. "Deu tudo certo! Cheguei. Estou me tremendo, mas pé com emoção [...]", disse ela.

Confira:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

