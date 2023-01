Esbanjando beleza, Maisa Silva posa para fotos durante viagem a Fernando de Noronha

A atriz Maisa Silva surgiu esbanjando beleza e aproveitando viagem a Fernando de Noronha com amigas

Neste domingo, 29, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua viagem a Fernando de Noronha.

A atriz apareceu em uma paisagem paradisíaca ao fundo enquanto vestia um biquíni com uma blusa branca por cima, e uma saia roxa na parte de baixo.

“Fernando de Noronha é mais incrível ainda ao vivo”, escreveu a estrela da série “De Volta aos 15” nas fotos da viagem em que está acompanhada das amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo.

Nos comentários, Larissa Manoela (21) revelou que já havia conversado sobre a viagem com a amiga: "Eu te falei. É perfeito".

Os seguidores da artista adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários! “Linda, meu amor”, escreveu um seguidor. “Maravilhosa demais”, comentou outro fã.

Esclareceu!

Nesta semana, Maisa veio à público esclarecer alguns rumores que estavam circulando com seu nome. Em meio a boatos de que estaria envolvida com um cantor, a atriz deixou claro que está solteira e focando em sua carreira.

“Nossa, gente, eu estou super corrida com a pré-estreia do filme 'Desapega' (9 de fevereiro nos cinemas) e ainda estou tendo que vir aqui falar que não estou namorando com ninguém?? Gente, pelo amor de Deus, o dia que eu namorar de novo, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão saber! E jamais usaria disso para autopromoção”, disse ela.