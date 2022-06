Erika Januza abre álbum de fotos em Machu Pichu: ''Envolvida por este lugar!''

Atriz Erika Januza se aventura em trilha por Machu Pichu, no Peru, e encanta ao compartilhar álbum de fotos no local

Redação Publicado em 09/06/2022, às 13h24

A atriz Erika Januza (37) para compartilhar os primeiros registros da sua viagem para o Peru.

Em trabalho para uma linha de cuidados para cabelos, a estrela brasileira está conhecendo as belezas e a magia de Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, no vale do rio Urubamba, atual Peru.

Nas fotos, a artista aparece se divertindo, prestigiando e posando em diversos locais do local sagrado. "Completamente envolvida por este lugar! Gratidão", celebrou ela.

Os fãs não deixaram de celebrar a aventura da artista nos comentários: "Que lugar incrível", dispararam. "Maravilhosa! Aproveita muito", continuaram. "Você merece", destacou um terceiro.

Erika Januza se aventura em trilha por Machu Pichu, no Peru:

Erika Januza irá estrear nova série:

Erika Januza vai estrelar uma nova série do Disney+ ao lado de Cleo (39) e Giovanna Ewbank (35). As atrizes entram em cena com A Magia de Aruna, que tem estreia prevista para 2023.

Na trama com direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, elas viverão as Bruxas Guardiãs Cloe, Latifa e Juno. O elenco também conta com Suzana Pires (45) como Bruma, e Jamilly Mariano como Mima.