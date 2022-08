Enzo Celulari curte viagem para Ibiza, na Espanha

Filho de Claudia Raia, o modelo Enzo Celulari curte uma viagem especial para Ibiza, na Espanha

O modelo Enzo Celulari (25) está curtindo uma viagem especial para Ibiza, na Espanha, e compartilhou algumas fotos dos passeios pelo lugar.

Em seu perfil no Instagram, Enzo surgiu em frente ao mar. De óculos e roupas confortáveis e estilosas, o modelo provou que está aproveitando bem o tempo em Ibiza.

E, claro, fãs e amigos de Enzo usaram o espaço nos comentários da publicação para enaltecer a beleza do modelo: "Você é diferenciado", disse um. "Sempre lindo", destacou outro. "Amo esse lugar, curte muito", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Enzo Celulari em Ibiza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

