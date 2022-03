Em viagem, Thiaguinho se declara para Carol Peixinho: ''Amo tu''

O cantor Thiaguinho postou uma foto ao lado de Carol Peixinho e se declarou para a namorada na web

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 15h43

Thiaguinho(39) se declarou para Carol Peixinho(36) nas redes sociais nesta segunda-feira, 21.

No Stories do Instagram, o cantor compartilhou uma foto agarradinho com a namorada, durante uma viagem que eles fizeram juntos, e agradeceu pela companhia da amada.

"Super obrigado por todos esses dias de descanso! Pela companhia, leveza e pelo amor! To pronTHo para 2022! Amo tu, Carolina", disse o cantor na legenda.

Thiaguinho e Carol assumiram o namoro publicamente em fevereiro. Na ocasião, o cantor não poupou elogios a namorada. "Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… ILUMINADO! Felizão com sua LUZ!", escreveu ele, ao mostrar que os dois estavam juntos em uma praia do Rio de Janeiro.

Declaração de aniversário

Recentemente, Carol comemorou o aniversário de 39 anos do namorado. A ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos com Thiaguinho e o parabenizou. "Hoje é o dia do MôAmô. Que delícia é dividir a vida com você!! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo", disse ela em um trecho da homenagem.

Confira a declaração do cantor para a namorada: