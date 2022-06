Em viagem pela Espanha, Evaristo Costa curte passeio na paradisíaca praia de Ibiza

Evaristo Costa está passando uma temporada na Espanha e aproveitou para curtir um passeio por Ibiza

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 19h40

Nesta segunda-feira, 6, Evaristo Costa (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio que fez por Ibiza, durante sua viagem pela Espanha.

O jornalista publicou um clique onde ele aparece com trajes de banho, curtindo a linda paisagem paradisíaca do local, com um belo mar de águas cristalinas.

Na legenda, ele brincou com sua rotina diferente durante as férias: "Bom dia. Hoje resolvi tirar a segunda-feira pra descansar do domingo."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Férias merecidas!", disse um. "Que lugar lindo!", escreveu outro. "Meta de vida!", se divertiu ainda um terceiro.

Alguns artistas também não perderam tempo e deixaram seus comentários: "E saiu de pijama!", brincou Cid Moreira (94). "Boa semana!", desejou Ary Fontoura (89).

Confira o clique de Evaristo Costa curtindo um passeio pela paradisíaca praia de Ibiza: