Em viagem para Porto de Galinhas, Viih Tube descansa e posa na praia: "Ai que paz"

Viih Tube postou cliques aproiveitando sua viagem de biquíni preto na praia em Porto de Galinhas

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 21h30

Nesta segunda-feira, 7, Viih Tube (21) postou em seu Instagram alguns cliques na praia em sua viagem para Porto de Galinhas em Pernambuco!

A influenciadora posou para três fotos vestindo um biquíni preto na areia. Na legenda da postagem, Viih escreveu: "Ai que paz".

Nos comentários do post da ex- BBB 21, a cantora Gabi Martins que participou do Big Brother em 2021 com a influenciadora, escreveu: "Eu disse gostosa" .

E os fãs de Viih Tube também rasgaram elogios para a youtuber! "Linda", escreveu um seguidor. E outra fã comentou: "Que vibe boa, taõ bom te ver assim".

Confira aqui o post de Viih Tube!