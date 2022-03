Em viagem para o México, Luísa Sonza esbanja beleza em fotos vestindo look rosa

A cantora Luísa Sonza postou uma série de fotos usando um look rosa poderoso na Cidade do México

Nesta terça-feira, 8, Luísa Sonza (23) postou em seu Instagram uma série de cliques arrasando com um look rosa em sua viagem para o México.

Nas fotos, a cantora aparece sentada em uma cadeira de diretora com seu nome. A dona do álbum Doce 22 posou com um look todo rosa composto com um top e calças.

Nas oito fotos publicadas, a voz do hit ANACONDA ainda apareceu de roupão em um camarim. A artista não revelou o que está fazendo na Cidade do México, porém, escreveu na legenda da postagem: "México, te quiero" ("México, te amo").

A parceira de Luísa na música CAFÉ DA MANHÃ, Ludmilla(26) elogiou as fotos da amiga: "Lindaa". Pabllo Vittar (28) também comentou na postagem: "bella".

A atriz da série De Volta Aos 15, Maisa Silva (19) também marcou presença nos comentários: "Princesa". EJoão Guilherme (20) , que atua com Maisa na mesma série, escreveu: "linda bonequinhaa".

Os fãs da cantora da música MODO TURBO também elogiaram a série de fotos! "Que gataa", comentou uma seguidora. E outro fã elogiou: "linda demaiss passo mal".

Os seguidores de Sonza também desejaram, neste dia 8, um feliz Dia das Mulheres para a artista. "Feliz Dia das Mulheres para a mulher mais extraordinária do mundo", comentou uma fã. "Feliz Dia das Mulheres, Luísa", escreveu outra seguidora.

Confira aqui as fotos de Luísa Sonza no México!