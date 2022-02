Em viagem para Beverly Hills, Marcos Mion se declara para a esposa

Marcos Mion e sua esposa Suzana Gullo posam para foto fofa em viagem para os Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 20h37

Nesta quinta-feira, 24, Marcos Mion (42) e sua esposa Suzana Gullo (45) posaram para um clique a dois em viagem para Beverly Hills.

Junto a foto do casal em frente ao famoso hotel americano The Beverly Hills, o apresentador se declarou para a amada. "Porque a vida é muito melhor com você", escreveu no começo da legenda a estrela do Caldeirão.

Mion continuou se declarando na legenda da postagem feita em seu Instagram: "Seja em Beverly Hills ou fazendo farofa na praia do jeito que a gente gosta ... nada faz sentido sem você".

Ao final do texto, o marido de Suzana ainda revelou planos para comemorar o aniversário do filho mais novo do casal, Stefano (12). "uma fuga entre gravações para dar o presente de bday do Tefo que prometo há 3 anos! Ir no parque de montanha-russa, Six Flags".

Nos comentários, fãs do apresentador rasgaram elogios para o casal. "Fotão do casalzão", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Lindos de coração".

Confira aqui o post de Marcos Mion!