Em turnê pela Europa, Preta Gil curte parque de diversões em Copenhagen: ''Estamos trabalhando e nos divertindo muito''

Preta Gil compartilhou em suas redes sociais um pouco de como está sendo a sua viagem pela Europa

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 14h26

Nesta quarta-feira, 29, Preta Gil (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como está sendo a sua viagem para a Europa, onde ela está acompanhada da família para uma turnê.

A cantora então publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo um parque de diversões em Copenhagen, na Dinamarca, onde eles vão realizar um show.

Para a ocasião, a artista apostou em um look despojado, usando uma camisa branca com uma estampa atrás, um shorts rosa e uma sandália que combinava com a peça, além de uma bolsa grifada em forma de coração.

Na legenda, ela falou com carinho desse momento especial que está vivendo com a família: "Ontem foi dia de Parque de Diversão em Copenhagen, e hoje nosso primeiro show aqui, estamos trabalhando e nos divertindo muito".

Em seguida, Preta ainda falou sobre a alegria de estar gravando cada momento dessa viagem para mais uma temporada da série Em Casa com os Gil, da Amazon Prime Video.

"Tudo sendo documentado pra nossa segunda temporada na Prima Video! Já assistiram a primeira temporada Em Casa com os Gil? Se assistiram me contem o que estão achando!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a começaram a comentar no post: "Muito menininha!", disse um. "Amei!", falou outro. "Aproveita bastante!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Preta Gil curtindo um parque de diversões em Copenhagen: