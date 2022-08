Em praia paradisíaca, César Filho e a esposa nadam com os golfinhos

Curtindo cruzeiro, César Filho e a esposa, Elaine Mickely, curtiram momento fofo no mar com os golfinhos

O apresentador César Filho e a esposa, Elaine Mickely, estão de férias curtindo um cruzeiro no México após passarem uns dias em Miami, nos EUA. Nesta sexta-feira, 12, a atriz compartilhou novas fotos deles curtindo o local paradisíaco e encantou ao exibir um mergulho que fizeram com os golfinhos.

Nas águas cristalinas do lugar, o comunicador da Record TV e a esposa apareceram se divertindo com os animais fofinhos.

"A vida é feita de momentos e experiências não é mesmo? Dia fenomenal com essas fofura. Como não se apaixonar? Gratidão @attravel por nos dar toda assessoria nos lugares mais encantadores do México. Foi incrível", disse Elaine Mickely sobre o momento.

Ainda nos últimos dias, a esposa de César Filho deu um show de beleza e boa forma ao surgir toda estilosa com um look de praia elegante. De barriga de fora, a ex-modelo chocou com seu abdômen desenhado.

Em outros registros de viagem fora do Brasil, Elaine Mickely roubou a cena com suas curvas torneadas ao surgir em Cozumel, no México, com César Filho tomando um banho de mar no local paradisíaco.

Herdeira mais velha de César Filho e Elaine Mickely ganha festa animada em Miami

Viajando com a família em Miami, nos EUA, César Filho e Elaine Mickely mostraram fotos de como passaram o aniversário de 22 anos da filha mais velha, Luma César, no local. Além de fazerem um passeio de barco com os amigos, eles saíram para jantar e cantar parabéns para a garota.

Nos últimos dias, o comunicador impressionou ao mostrar como os herdeiros cresceram. Ao lado de Luma César, o filho mais novo do apresentador, Luigi César, apareceu em um registro encantador com a irmã.

