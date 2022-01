Em Portugal, Elaine Mickely posa ao lado da filha e arranca elogios da web: ''Parecem irmãs''

De férias em Portugal, atriz Elaine Mickely se derrete pela filha ao compartilhar novos registros da viagem

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h41

Elaine Mickely (41) parece estar amando a viagem da família por Portugal!

Nesta quinta-feira, 27, a atriz surgiu ao lado da primogênita, Luma César (21), em mais cliques das férias.

Nos registros, as duas posam juntinhas em ponto turístico de Cascais, próximo a Lisboa. Na legenda, Elaine Mickely se derrete pela filha, fruto de seu casamento com o jornalista César Filho (61).

"É AMOR que fala? Então, é isso aí… Sou loca de amor por essa menina tão doce, meiga, companheira, generosa, carinhosa, inteligente, prestativa, humilde e maravilhosaaaa demais @luma.cesar

Pedacinho do paraíso em Cascais, Boca do inferno!", escreveu ela, indicando o local onde as fotos foram feitas.

Nos comentários, os internautas esbanjaram elogios à dupla de mãe e filha.

"Lindas demais!", elogiou uma seguidora. "É mais do que amor, não tem explicação! Só sentir e agradecer", declarou outra. "Família maravilhosa que eu sou apaixonada", escreveu uma terceira.

Muitos seguidores de Elaine também resolveram comentar sobre sua aparência jovial, destacando que as duas pareciam irmãs.

"Muito lindas, parecem duas irmãs", escreveu uma seguidora. "Nossa, parecem irmãs de tão lindas", disse uma segunda.

Elaine Mickely abre álbum de fotos da viagem da família por Portugal: "Lugar espetacular"

Ao lado do marido e dos filhos, Elaine Mickely tem aproveitado dias especiais em Lisboa.

Em seu perfil no Instagram, a atriz tem compartilhado diversos registros da viagem, que começou no último final de semana.

"Foi dada a largada … Férias ativar!!! Ficamos contando os dias p nossa viagem chegar e podermos ficar 24h juntinhos curtindo muitoooo cada segundo", escreveu ela na legenda de um dos posts.

