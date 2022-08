Em Portugal, Bruno Gagliasso curte dia na praia com a família

O ator Bruno Gagliasso encantou os seguidores ao mostrar as fotos na praia ao lado de Giovanna Ewbank e dos três filhos

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 20h42

Bruno Gagliasso (40) aproveitou o dia de sol para ir à praia com a família. Ele está em Portugal com a esposa, Giovanna Ewbank (35), e os três filhos do casal, Titi (8), Bless (7) e Zyan (2).

Na sequência de fotos publicada em seu perfil no Instagram, o ator aparece brincando com o caçula na areia da praia, e nas outras imagens ele mostrou Titi e Bless com looks estilosos, além de dois clique ousados de Ewbank de biquíni.

"Teve praia com amor em Portugal também", disse Gagliasso na legenda da publicação, acrescentando emojis de sol, coração e de um girassol.

A publicação recebeu várias curtidas e elogios. Família linda", escreveu uma seguidora. "Todos lindos, agora a Titi é muito vibes modelo", afirmou outra. "Família linda e abençoada. Aproveitem muito seus lindos", falou uma fã.

Confira as fotos de Bruno Gagliasso com a família na praia:

Mansão em Portugal

Nesta última segunda-feira, 8, Bruno Gagliasso surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos da casa que a família alugou para curtir as férias em Portugal. O ator publicou uma sequência de fotos da mansão cor de rosa e arrancou elogios dos fãs com tamanho luxo e beleza.

