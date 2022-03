Em Porto, Andressa Suita revela momento íntimo com Gusttavo Lima em quarto de hotel luxuoso

Andressa Suita e Gusttavo Lima aproveitam viagem por Portugal em hotel de luxo e levam seguidores à loucura

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 11h39

Nesta terça-feira, 1, Andressa Suita (34) agitou as redes sociais ao compartilhar alguns cliques de sua viagem por Porto, em Portugal.

Dentre os registros, a modelo registrou um momento íntimo, deitada na cama com as pernas sobre as de um homem: seu ex-marido, Gusttavo Lima (32).

Pelas redes sociais, o cantor também mostrou alguns cliques da mesma vista do hotel luxuoso e ficou fácil identificar a viagem romântica que o casal decidiu fazer.

Nos comentários, os internautas foram à loucura. “Vocês merecem muito”, disse um. “Amo demais esse casal”, confessou outro. “Família abençoada”, declarou outro.

Mesmo sem assumir a relação publicamente, foram vários os momentos que o ex-casal aumentaram os rumores de que teriam reatado o casamento. Eles são pais de Samuel (3) e Gabriel (4).

