Em Paris, Sasha Meneghel abre álbum de fotos da viagem com seu marido

Aproveitando Paris com seu marido, João Lucas, Sasha Meneghel abre o álbum de fotos da viagem e esbanja estilo para seus seguidores

Aproveitando o inverno europeu, a modelo Sasha Meneghel está curtindo alguns dias em Paris, capital da França, com seu marido, o cantor João Lucas (antes conhecido como João Figueiredo). E nesta noite de quarta-feira, 13, a filha de Xuxa abriu o álbum de fotos dessa viagem encantadora.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa posou em diversos cenários de um hotel antiquado e super luxuoso. Nas fotos, Sasha apareceu deslumbrante com um longo casaco de couro e calças jeans. Ela também posou ao lado do seu amado e mostrou um curto vídeo patinando no gelo.

"Aproveitando cada segundo aqui", escreveu ela na legenda da publicação. E seus seguidores logo lhe deixaram muitos elogios nos comentários. "Chique, te amo", comentou João. "Musa", disse a influenciadora digital Livia Nunes Marques."Olha ela toda estilosa", disse um fã. "Linda demais", disparou outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Sasha Meneghel esbanja amor ao usar camiseta estampada com rosto do marido

Ainda em sua viagem para a França, a modelo Sasha Meneghel decidiu colocar seu amor à prova. No último dia 8, a filha de Xuxa mostrou seu apoio ao marido, o cantor João Lucas, através de seu visual. O artista está lançando uma nova fase em sua carreira e a sua esposa mostrou que está sempre ao seu lado para o que der e vier.

Em novas fotos publicadas em seu perfil oficial do Instagram, Sasha abriu o álbum de fotos de sua viagem, onde ela curtiu ao máximo um dia de esquiar na neve. Nos cliques, ela apareceu com uma camiseta que conta com a foto de seu marido estampada. A peça de roupa é da faixa Meu Bem, dedicada à história do casal.

"Temporada de neve", escreveu a musa na legenda da publicação, que conta com vários registros da neve. Nos comentários, João se derreteu pela homenagem: "Linda, te amo. Minha atleta revelação".