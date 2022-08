Em Paris, Ana Furtado compartilha linda vista de sua janela de seu hotel

Ana Furtado mostrou com detalhes a linda vista que tem do seu hotel em Paris

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 13h30

Nesta quarta-feira, 24, Ana Furtado (48) decidiu exibir com detalhes a vista que tem da janela do quarto do hotel em que está hospedada em Paris, onde está passando alguns dias de suas férias, ao lado do marido, Boninho.

A apresentadora publicou uma série de fotos onde ela aparece na beira da janela, admirando a vista, enquanto dava um largo sorriso e usava um look elegante. Em outros registros, ela ainda mostrou a Torre Eiffel, que pode ser vista de longe, por quase toda a cidade, inclusive de seu quarto, incluindo é claro outros prédios históricos.

Na legenda, ela falou com carinho do momento escrevendo: "Da janela do meu quarto... Uma Torre! Arrasta pro lado pra ver!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindo!", disse um. "Que lugar incrível!", falou outro. "Que princesa que você está!", escreveu ainda um terceiro.

Confira as fotos que Ana Furtado publicou mostrando detalhes da linda vista da janela de seu hotel em Paris:

Ana Furtado passeia com bolsa de grife de R$ 30 mil

Recentemente, Ana Furtado decidiu bater perna pela cidade de Paris e apostou em um look luxuoso e colorido, incluindo uma bolsa de grife vintage, avaliada em R$ 30 mil.

