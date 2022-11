Em Nova York, Viih Tube encanta ao exibir barriguinha de gravidez à espera da primeira filha

Curtindo temporada nos EUA, influencer Viih Tube posa com barriguinha de fora e fãs destacam que ela já está com cara de grávida

A influenciadora digital Viih Tube (22) encheu seu feed de amor ao compartilhar novas fotos mostrando a evolução da gravidez!

Curtindo viagem nos Estados Unidos, a jovem está à espera do primeiro bebê com o namorado, o também ex-BBB Eliezer (32), uma menina que se chamará Lua.

Nesta quinta-feira, 03, a loira exibiu um passeio pela Times Square, em Nova York, e compartilhou registros em seu perfil no Instagram. A mamãe de primeira viagem, que surgiu usando uma calça rosa estampada, tênis e um cropped preto de manga longa, deixando à mostra a barriguinha, contou como foi o dia do casal.

"Fotinhos de ontem, que fomos assistir Harry Potter na Broadway, passamos pelo central Park, vimos casas ainda decoradas de Halloween, comemos no Five Guys que eu amo e terminamos o dia na Times Square que parece um quadro de tão linda!", escreveu Viih Tube na postagem.

"Meus amores", babou Eli. Os fãs ainda comentaram que Viih já está com carinha de grávida. "Você já esta com carinha de mamãe", "Já tá muito com rosto de mãe", "Como um rostinho de uma mulher grávida muda. Coisa linda", "Gravidinha linda", destacaram.

Recentemente, ao chegar nos EUA, Viih Tube foi criticada por ter viajado de avião separada do namorado, Eliezer. Os dois surgiram fazendo compras para o enxoval da filha e a loira aproveitou para comentar sobre a repercussão da viagem do casal, já que ela foi de classe executiva, e Eli, de econômica.

“Gente, estou aqui fazendo o enxoval da minha filha com o Eli, aqui em Miami. Do nada, eu recebo a informação que estão postando em todos os sites de fofoca: ‘Como assim o Eli está indo de classe econômica?”, disparou Viih. Irritado, Eliezer interrompe: “Gente, nosso filho tá aqui dentro ainda e o nome da minha mãe é Ana Beatriz, não Viih Tube!". “Eu não sou mãe dele, não, tá gente?”, completou ela.

Confira as fotos de Viih Tube em Nova York:

