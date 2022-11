Em Noronha, Yanna Lavigne esbanja beleza natural de biquíni tie-dye: ''Corpo perfeito''

Curtindo dias de Fernando de Noronha com o marido, atriz Yanna Lavigne publica cliques de biquíni à beira-mar e ganha elogios da web

Curtindo dias de descanso no Nordeste, a atriz Yanna Lavigne (32) chamou atenção nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 23, ao exibir sua beleza!

Passando alguns dias com o maridão, Bruno Gissoni (35), sem as herdeiras, Madalena (5) e Amélia, de 9 meses, que ficaram sob os cuidados da família do casal, a famosa surgiu de biquíni lilás com estampa tie-dye aproveitando o calor no cenário paradisíaco.

Na areia da praia, ela posou para as fotos e recebeu chuva de elogios pelo corpaço. "Esbanjando qualquer coisa… No meu Sanchinho", brincou Yanna Lavigne na legenda da postagem no Instagram.

"Linda naturalmente", elogiou uma seguidora nos comentários. "Perfeição tem nome", exaltou outra. "Beleza, naturalidade, autenticidade, felicidade... Adoro a mulher que és!", disse uma terceira. "Gerou dois nenéns e ainda continua com o corpo mais perfeito de todas! Maravilhosa", destacou mais uma admiradora.

Confira as fotos de Yanna Lavigne em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne posta fotos das herdeiras e impressiona web com semelhança

Recentemente, Yanna Lavigne compartilhou um lindo registro das filhas, Madalena e Amélia. No registro, a irmã mais velha aparece agarrada com a caçula enquanto elas comem pão. "Feliz dia das crianças. Que elas sejam preservadas, cuidadas com compaixão, empatia e acima de tudo respeito! E acima disso tudo, amor", escreveu a mamãe coruja.

A semelhança entre as herdeiras de Yanna e Bruno Gissoni chamou a atenção da web. "Elas são iguaizinhas", "Cara de uma, focinho da outra", "Essa meninas são lindas", "Fofura em dose dupla", dispararam.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!