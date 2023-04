Em Noronha, Bruno Gagliasso se emociona com pedido do filho caçula: "Nunca vou esquecer"

O ator Bruno Gagliasso encantou os fãs ao contar um pedido feito pelo filho caçula, Zyan, ao chegar em Fernando de Noronha

Bruno Gagliasso(41) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 14, ao contar um pedido especial feito pelo filho caçula, Zyan (2), fruto de seu casamento com Giovanna Ewbank (36).

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado do herdeiro em Fernando de Noronha, e contou que o menino pediu para "ouvir a música do mar" assim que chegou na ilha, deixando o papai coruja emocionado.

"'Papai, quero ouvir a música do mar…. Vem comigo!'. Essa foi a frase do meu filho mais novo assim que pisou pela primeira vez no mar de Noronha. Nunca vou esquecer", disse o artista, que viajou para comemorar seu aniversário de 41 anos.

Os internautas se derreteram com a publicação. "Já sabe o que é belo! As obras de Deus", disse uma seguidora. "Realmente é uma música, imagina aí neste silêncio, é cura", comentou outra. "Muito amor", falou uma fã. "Que família linda", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Gagliasso e Ewbank também são pais de Titi (9) e Bless (7).

Confira as fotos de Bruno Gagliasso com Zyan em Noronha:

Homenagem de aniversário

O ator Bruno Gagliasso completou 41 anos nesta quinta-feira, 13, e nas redes sociais, o artista ganhou uma linda homenagem da mulher e mãe de seus filhos, Giovanna Ewbank (36). No Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo com diversos momentos de Gagliasso com a família e o parabenizou.

"Hoje é o dia do amor da minha vida. A alegria de nossas vidas. E às vezes eu acho que se em mil vidas eu vivesse, em mil e uma ele estaria comigo, meu parceiro de vida, eu estaria com ele e nós estaríamos juntos sempre. Porque ele é a peça que encaixa no pedaço que falta e faz tudo ficar completo. Ele é energia, movimento, agitação, um verdadeiro caos, mas também é leveza, alegria e meu porto seguro", escreveu a loira em um trecho da publicação.

