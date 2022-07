Em Noronha, Bianca Andrade surpreende ao posar de biquíni

Influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade surpreendeu com a beleza ao posar de biquíni

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h37

Nesta terça-feira, 12, a influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade (27) elevou a temperatura ao posar de biquíni em Fernando de Noronha.

Em seu perfil no Instagram, Bianca compartilhou as fotos exibindo uma beleza fora do normal ao posar com um biquíni vermelho.

A paisagem paradisíaca também chamou atenção nas fotos. A influenciadora está curtindo dias de descanso no arquipélago de Fernando de Noronha e tem encantado a web ao compartilhar fotos do local.

Na legenda da sequência de fotos, Bianca escreveu: "Ser solto é bem melhor, ser leve é bem melhor, celebre a vida e só", disse.

Confira as fotos de Bianca Andrade em Noronha: