Em Malibu, Jade Picon surge coladinha com o irmão, Leo Picon: ''Pra sempre nós dois''

Jade Picon e Leo Picon estão curtindo uma viagem por Malibu e fizeram um lindo registro juntos

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 15h40

Nesta segunda-feira, 25, Jade Picon (20) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu ao lado do irmão, Leo Picon (26) durante uma viagem que eles estão fazendo por Malibu.

A influenciadora publicou um clique onde ela aparece coladinha com o irmão, curtindo uma praia paradisíaca em um dia ensolarado.

Eles ainda esbanjaram estilo ao exibir seus looks. Ela com um conjunto de calça e casaco preto e ele com uma bermuda e casaco.

Na legenda, ela se derreteu pelo familiar: "Pra sempre nós dois!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Meus dois mundinhos!", falou outro. "Maravilhosos!", escreveu um terceiro.

Confira o clique de Jade Picon coladinha com o irmão, Leo Picon: