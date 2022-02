Em Las Vegas, Lívia Andrade ostenta pernas torneadas no jatinho particular: ''Próximo destino''

De férias nos Estados Unidos, Lívia Andrade exibe corpão em seu jatinho particular e arranca suspiros dos fãs

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 17h22

No último domingo, 6, Lívia Andrade (38) ostentou nas redes sociais ao compartilhar um registro cheio de luxo durante sua viagem pelos Estados Unidos.

Em Las Vegas, a apresentadora apareceu na escada de seu jatinho particular exibindo as coxas torneadas com um look ousadíssimo.

“Próximo destino…”, escreveu ela na legenda da publicação, que voltou para a América do Norte para mais uma temporada de férias.

Nos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Rainha demais”, disse um. “Mulher linda”, declarou outro. “Perfeita”, afirmou mais um.

Recentemente, a loira passou alguns dias curtindo as praias paradisíacas de Malibu, onde exibiu as curvas só de biquíni.