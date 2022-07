Em Ibiza, Leo Picon posa ao lado de João Guilherme e brinca: ''De férias com o ex: cunhado''

Leo Picon surgiu ao lado do ex-cunhado, João Guilherme durante um passeio em sua viagem por Ibiza

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 16h57

Nesta quarta-feira, 13, Leo Picon (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir como está sendo sua viagem por Ibiza.

Uma das companhias do artista nessa viagem é seu ex-cunhado, João Guilherme (20), que namorou por 3 anos a sua irmã, Jade Picon (20).

O influenciador publicou uma série de cliques onde ele aparece curtindo uma praia de águas cristalinas e ainda tirou alguns selfies ao lado do amigo de longa data.

Na legenda, Leo brincou com a situação, fazendo referência ao reality De Férias com o Ex: "De férias com o ex: cunhado".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Perfeitos!", falou outro. "Lindos demais!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Leo Picon e João Guilherme curtindo praia paradisíaca de Ibiza: