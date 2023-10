Em Florença, Isabelle Drummond esbanja luxo em álbum de viagem

Isabelle Drummond visita Florença, na Itália, e aproveita para renovar as fotos de suas redes sociais

A atriz Isabelle Drummond está aproveitando sua estadia em Florença, na Itália, para aproveitar as delícias que a cidade tem para lhe oferecer. E nesta sexta-feira, 27, a famosa curtiu um almoço luxuoso e atualizou suas redes sociais.

Discreta, a artista esbanjou luxo nas ruas europeias ao apostar em look monocromático bege. Isabelle combinou uma saia de seda com um cardigã, saltos, além de óculos escuros e bolsa como acessório. Ela também exibiu seu almoço chique nos lindos cenários da cidade.

"Um almoço fiorentino nessa cidade que sempre me acolheu com muita arte", escreveu Isabelle na legenda da publicação. E nos comentários, seus seguidores não pouparam elogios. "Linda, discreta, maravilhosa, atriz talentosa, Isabelle, você é uma diva!", escreveu um. "Esse look perfeito assim foi só pra dar uma volta pelas ruas? kkkk perfeitaaaa", disse outro.

Viih Tube e Eliezer aproveitam primeira viagem internacional da filha

Outros famosos que também estão aproveitando um tempinho fora do Brasil são os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. O casal está em Los Angeles, nos Estados Unidos, curtindo a primeira viagem internacional de sua filha, Lua Di Felice, de 6 meses. Eles também estão acompanhadas da mãe da influenciadora digital, Viviane Di Felice, e seu marido, Enrico Degan.

E nesta sexta-feira, 27, Viih abriu o álbum de fotos da viagem à Califórnia. Juntos, a família visitou os parques temáticos da Disney, onde Lua apareceu vestida de Stitch, do filme Lilo e Stitch, para as fotos.

Na legenda da publicação, Viih celebrou a oportunidade. "Realizando um sonho, trazendo nossa princesa pela primeira vez na Disney! Obrigada meu Deus, por poder viver isso!", escreveu. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques.