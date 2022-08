Em clima de TBT, Regiane Alves relembra viagem com os filhos para Portugal

Atriz Regiane Alves postou fotos da sua viagem com os dois filhos, João Gabriel e Antônio, e falou sobre a saudade de Portugal

Regiane Alves (43) aproveitou o dia de TBT para recordar uma viagem que fez com os filhos, João Gabriel, de 7 anos, e Antônio, de 6, frutos de seu relacionamento com João Gomez.

Nos registros publicados no Instagram nesta quinta-feira, 11, a atriz e os herdeiros aparecem em Portugal, e ela confessou que estava com saudades de visitar o país com os meninos. "#tbt dessa viagem mais do que especial com os meus pequenos para Portugal! Saudades da terrinha", disse ela na publicação.

Os seguidores elogiaram a recordação da atriz com João Gabriel e Antônio. "Lindos. Muito amor", escreveu uma fã. "Muito bom aproveitar momentos com os filhos", afirmou outra. "Tão lindos. Que Deus abençoe sua família", desejou uma terceira.

Confira os cliques do TBT de Regiane Alves com os filhos:

Personagem marcante

Regiane Alves aproveitou o dia de TBT para relembrar uma personagem muito importante em sua carreira, a Dóris, de Mulheres Apaixonadas (2003). No Instagram, a atriz publicou várias fotos da época, entre elas, a que sua personagem aparece apanhando do pai, Carlão (Marcos Caruso), por maltratar seus avós.

"#tbt pra relembrar da Doris, uma das personagens mais marcantes da minha carreira… Quem não lembra da surra que a Doris levou?? E eu quase apanhei por causa dela várias vezes, nem podia sair na rua", disse ela.

