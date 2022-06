Em Cancún, Natália Deodato posa de biquíni e esbanja corpão

Natália, do BBB 22, surge de biquíni em fotos durante passeio em grutas no México

No dia 29 de maio, Natália Deodato (22) embarcou em Cancún!

E, desde então, a ex-participante do BBB 22 vem fazendo diversos passeios e publicando as mais lindas fotos no Instagram.

Foi isso que rolou mais uma vez nesta quarta-feira, 01.

Após visitar as grutas, a modelo e influenciadora digital postou uma sequência de três registros belíssimos.

Nas imagens, ela esbanjou seu corpão cheio de curvas ao posar de biquíni.

“Brown skin girl”, escreveu na legenda do post.

Rapidamente, os fãs lotaram a morena de elogios. “Um escândalo de linda!”, “maravilhosa”, “arrasou”, “gata demais”, “estou apaixonado” e “perfeita” foram alguns dos comentários.

Veja os registros de Natália Deodato de biquíni em Cancún: