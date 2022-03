Eliana abre álbum de viagem com a família: ''Meu maior tesouro''

A apresentadora Eliana mostrou as fotos da viagem que fez ao lado de sua família

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 16h50

Na tarde desta quinta-feira, 3, Eliana (48) abriu o álbum de viagem com a família!

A apresentadora está de férias nos Estados Unidos e encantou os fãs ao mostrar alguns lugares especiais que visitou com o marido, Adriano Ricco (44), e os filhos, Arthur Bôscoli (10) e Manuela (4).

Ao publicar as imagens, Eliana deu detalhes sobre os lugares que eles conheceram juntos. "1. Na calçada da fama com a estrela mais amada por nossa família (olha a pose da pessoa?!) 2. Uma linda vista da natureza e da cidade de L.A (Manuzinha não conseguiu abrir os olhos por nada kkk). 3. Um dos filmes que faz sucesso com eles aqui em casa: 'Pets'. 4. A primeira Disney da história ainda não tinha visitado. É maravilhosa! Amamos a área da Pixar (att, não é publi, tá?)", começou.

Ela seguiu falando sobre a viagem. "5. Manu, vestida de Moana, amou ver as princesas no Castelo. Desta vez o Mickey teve que se contentar só com um tchau, bem tímido rs. 6. Fomos à exibição do Van Gogh. Interessante, mas senti falta de muitas obras do artista. Valeu pelo entretenimento7. The Grove é mágico, um shopping muito charmoso, a céu aberto, com lojas e restaurantes. Amamos. 8. Arthur ganhou um Skate e não desgrudou. Até na calçada da fama e em frente ao teatro do prêmio Oscar, ele treinou. 9. Um abraço bem apertado com o cartão postal de L.A, na placa de Hollywood. Essa vai pra porta retrato. 10. Venice beach e Sta Monica, dois lugares muito gostosos para passar o dia, curtir o mar, fazer esporte, bike, skate, basquete, surf ou simplesmente caminhar. E lá vai meu mocinho...", acrescentou.

Para finalizar a publicação, Eliana agradeceu por passar momentos especiais com a família e contou que nesta sexta-feira, 4, volta a gravar seu programa no SBT. "Agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Estar com saúde ao lado de quem amo é uma benção. Família, meu maior tesouro. Amanhã já volto com as gravações."

Confira as fotos da viagem em família: