Ele cresceu! Filho de Sidney Sampaio aparece grandão ao lado do pai

Sidney Sampaio curte dias de descanso na companhia do filho e mostra imagens inéditas do garoto

O ator Sidney Sampaio aproveitou alguns dias de folga em sua agenda de trabalho para curtir uma viagem com o filho, Leonardo, de 12 anos. Os dois foram para um sítio na região serrana do Rio de Janeiro e o pai coruja registrou todos os momentos com o herdeiro.

Nas redes sociais, o artista compartilhou imagens raras e inéditas ao lado do filho. Tanto que o menino mostrou o quanto já cresceu e que puxou alguns traços físicos do pai coruja.

Os dois apareceram brincando na piscina, conhecendo a natureza do local e também tomando café na fazenda.

Vale lembrar que Sidney Sampaio passou por um momento desafiador em sua vida pessoal há pouco tempo. Em agosto, ele caiu da janela de um hotel no Rio de Janeiro após sofrer o efeito colateral de um remédio para dormir. Ele teve fraturas nas pernas e precisou ficar de repouso. Agora, ele já está bem e segue com a sua rotina normalmente.

Sidney Sampaio falou sobre acidente há pouco tempo

O ator Sidney Sampaio foi o entrevistado do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, e relembrou a queda que sofreu da janela de um hotel no Rio de Janeiro há algumas semanas. Ele foi vítima do efeito colateral de um remédio para dormir e teve um surto. Agora, o artista contou como está se sentindo e confessou que tomou o remédio por conta própria.

Na entrevista com Sonia Abrão e sua equipe, o ator contou que está bem e se recuperando bem, já que teve fraturas nas pernas por causa da queda. “Graças a Deus estou me recuperando super bem, seguindo a recomendação dos médicos. Foi um grande susto para mim e para os fãs. Agradeço pelas mensagens que recebi, fica aqui a minha gratidão. Estou bem, só agradeço”, disse ele.

Então, ele contou que o remédio que tomou foi por conta própria, mas agora já foi ao médico e está tomando o medicamento correto para o seu caso. “Eu não fazia [uso do remédio], não estava fazendo acompanhamento médico. Em uma crise de restrição de sono, de ansiedade, eu falei que precisava dormir e acabei sendo vítima do efeito colateral e me chocou. Eu sempre falo para as pessoas procurarem um médico. Não se automediquem, isso é muito sério. Agora eu sigo a orientação dos meus médicos à risca”, afirmou ele.