Edu Guedes faz rara aparição com a namorada e a filha: "Muito especiais pra mim"

Apresentador Edu Guedes compartilhou uma série de fotos ao lado da namorada, da filha e da mãe durante viagem em família

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 11h42

O apresentador Edu Guedes (48) aproveitou a sexta-feira, 15, para compartilhar uma série de cliques ao lado da família. Em seu perfil no Instagram, Edu Guedes posou ao lado da namorada, Jaque Ciocci, a filha, Maria Eduarda Guedes, e a mãe, Leila Pega em um avião.

O apresentador surgiu sorridente ao lado da família e escreveu: "Assim iniciamos a nossa viagem em família @mariazuritaguedes @jaqueciocci @leilaspega. Vocês são muito especiais pra mim! Desejo a todo um ótimo final de semana", escreveu Edu.

Sem revelar para onde a família está viajando, as fotos de Edu em família renderam diversos elogios na web, e a amada, Jaque Ciocci, aproveitou o espaço para se declarar: "Eu amoooo viver mil coisas com você! Te amo", declarou.

Confira as fotos de Edu Guedes ao lado da família: