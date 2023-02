Edson, da dupla com Hudson, curte viagem para Disney com família

Junto de Deia Cypri e Bellinha, sertanejo Edson aproveita parques temáticos da Disney com família unida

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, decidiu aproveitar um pouco a turnê que vem fazendo com seu parceiro pelos Estados Unidos para se divertir com sua família em alguns dias de férias. Ao lado da jornalista Deia Cypri e da filha do casal, Bellinha, a família curtiu os parques temáticos da Disney, em Orlando.

“A magia da Disney que só vivemos aqui no Magic Kingdom. Foi incrível mais uma vez sentir essa emoção… Amamos cada segundo nesse lugar mágico”, escreveu a jornalista e o cantor, na legenda de uma publicação que fizeram em conjunto em seus perfis oficiais no Instagram.

Os comentários foram inundados de seguidores se derretendo pela linda família, além de se divertirem com uma foto intrigante do carrossel publicado pelo casal. “A última foto ficou parecendo que o Edson está de cueca, ficou engraçada”, comentou uma de muitos seguidores que perceberam a foto. “Amo muito esse casal lindo”, exaltou uma outra.